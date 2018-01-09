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Экономика

Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%

За 9 дней января животноводы сельхозпредприятий Псковского района произвели 496 тонн молока, что больше аналогичного периода 2017 года на 49 тонн или на 11%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации. 

Самое большое количество молока в сутки производят животноводы ЗАО «Агрофирма «Победа» - более 14 тонн. Суточный удой от одной коровы в сельхозпредприятиях составляет 16,4 килограмма, что на 1,4 килограмма больше прошлого года. В ООО «ПсковАгроИнвест» и ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» ежедневный надой от одной коровы превышает 22 килограмма молока.

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