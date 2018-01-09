ГИБДД призывает псковичей правильно переходить проезжую часть

22:11, 09 января 2018, ПАИ

ГИБДД призывает псковичей помнить о мерах безопасности на дороге. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в соответствии с пунктом 14.1 Правил дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемой «зебре», обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.

Однако, и пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не создавать для водителей критических ситуаций, выходя на проезжую часть перед находящимся близко транспортным средством. Считается, что ситуация становится критической, если водитель во избежание наезда на неожиданно вышедшего на проезжую часть пешехода прибегает к экстренному торможению.

Перед выходом на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. В противном случае можно выходить на дорогу только после того, как появится уверенность, что водитель видит пешехода и снижает скорость или что расстояние до транспортного средства и скорость последнего позволяют совершить переход, не переходя на бег, равно как и не заставляют водителя экстренно тормозить во избежание наезда.

Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора.

При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком (синим и красным) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть.

Если пешеходы находятся уже на проезжей части (например, переходят дорогу по разрешающему сигналу светофора), то они немедленно должны освободить ее, то есть в зависимости от того, какой тротуар (обочина, островок безопасности) ближе, вернуться, либо продолжить путь, сделав это, по возможности, быстрее.

При пересечении проезжей части вне «зебры» пешеход не пользуется преимуществом. Приоритет в данном случае принадлежит транспортным средствам. Следовательно, не должно создаваться каких-либо помех для движения транспорта. Это означает, что пешеход не должен при пересечении проезжей части заставлять водителей прибегать к торможению или маневрированию для предотвращения наезда.

Неосмотрительное появление пешехода на проезжей части чаще всего происходит в условиях ограниченной обзорности (особенности рельефа местности, дождь, сумерки либо ночное время). Поэтому необходимо убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств прежде, чем выйти на проезжую часть.