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Общество

Расширен перечень подлежащих утилизации товаров

В России расширен перечень товаров, подлежащих утилизации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минприроды России, 
соответствующие распоряжения подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В соответствии с изменениями, Перечень готовых товаров, подлежащих утилизации, расширен с 36 до 54 групп. Нормативы утилизации устанавливаются на 2018, 2019, 2020 годы с учетом плавного повышения. Норматив, устанавливаемый на 2018 год, для большинства групп не превышает (равен) нормативу, установленному на 2017 год.

Существенно увеличен норматив утилизации по группам товаров «Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона» и «Упаковка из гофрированного картона» – 25%, 35%, 45% на 2018, 2019, 2020 годы соответственно.

Документ разделил перечень готовых товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, на раздел I «Товары, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств и раздел II «Упаковка товаров, ответственность за утилизацию которой возлагается на производителей/импортеров товаров в этой упаковке». Теперь, например, отнесение упаковки, укупорочных средств к соответствующей группе раздела II, производится по материалу, из которого она сделана.

Согласно закону «Об отходах производства и потребления» норматив утилизации отходов может быть выполнен за счет утилизации любых отходов, входящих в одну или несколько групп товаров при условии аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их использования.

Проекты документов, регулирующие ответственность производителей и импортеров товаров в сфере переработки отходов, разработаны Минприроды России. Как отметил глава ведомства Сергей Донской, расширенная ответственность производителя является современным элементом экономики замкнутого цикла - производитель и импортер, фактически, обязаны в товарах заранее «увидеть» отход и нести за его переработку ответственность. 

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