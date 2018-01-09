Великолукские улицы, проезд и переулок останутся без света в ближайшие дни

20:14, 09 января 2018, ПАИ

С 10 по 12 января в Великих Луках планируются отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада "Псковэнерго" ПО ЮЭС для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

10 января с 9:00 до 17:00 без света останутся улицы Максимовская, 12-28; Глинки, 21-39; Гражданская, 46-52; Куньинская, 29, 30, 33; Заводская; Железнодорожная, 30, 31, 32 (Шелково); проезд Локомотивный, 3-15.

11 января с 9:00 до 17:00 электроэнергия будет отключена на улицах Песочной и Сеньковской.

12 января с 9:00 до 17:00 электричества не будет в переулке Тихом (Куракино).