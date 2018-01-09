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Общество

Обновление военной инфраструктуры планируется в Западном военном округе

В Западном военном округе в текущем году будет возведено более 1,1 тыс. объектов военной инфраструктуры, включающей солдатские общежития, учебные классы, парки боевых машин, станции технического обслуживания. Об этом заявил на торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию новых солдатских общежитий в соединении управления округа в Ленинградской области начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов, сообщает пресс-службе Минобороны РФ.

«Масштабное обновление военной инфраструктуры ЗВО коснется почти всех соединений и воинских частей, - сказал он. – Особое внимание при строительстве новых объектов будет уделено недавно сформированным подразделениям».

Сданный комплекс из трех общежитий позволит комфортно разместить более 1 тыс. военнослужащих, в них предусмотрены бытовые комнаты, помещения для отдыха, учебных и спортивных занятий. Кроме того, общежитие оборудовано комплексными системами вентиляции, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Реконструкция ещё двух объектов по аналогичному проекту завершится к концу марта.

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