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Общество

Скончался оперный и камерный певец Александр Ведерников

9 января на 91-м году жизни скончался советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников музыканта. 

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино (ныне Советского района Кировской области, Россия).

В 1943—1947 годах учился в Коркинском горном техникуме, занимался в кружке изобразительного искусства местного клуба «Большой горняк». Затем окончил Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского, а в 1955 году - Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского (класс Р. Я. Альперт-Хасиной).

В 1955—1958 годах — солист Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1958 года по 1990 год — солист Большого театра (Москва).

В 1960—1961 годах стажировался в театре «Ла Скала» (Милан, Италия) у маэстро Барра.

Выступал как концертный певец. Провёл множество филармонических концертов. В его камерном репертуаре произведения многих русских и зарубежных композиторов.

С 1954 года гастролировал за рубежом (Франция, Ирак, ГДР, Италия, Англия, Канада, Швеция, Финляндия, Австрия).

Вел педагогическую деятельность.

С 2006 по 2009 год — консультант по вокалу в Большом театре. Его ученики — многие солисты театра.

С 2008 года был художественным руководителем театра «Русская опера» в Москве.

Являлся членом Академии народной музыки и Русской академии искусствознания и музыкального исполнительства, Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Дискография насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.

О своем многолетнем творчестве рассказал в вышедшей в 1989 году книге «Чтоб душа не оскудела».

Народный артист СССР (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1969). Член КПСС с 1964 года.

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