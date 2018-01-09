0
22:27
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
21:13
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
19:19
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
17:47
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2018 год
16:32
Итоги строительства и ЖКХ - 2017
23:19
Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury
12:11
По итогам 2017 года объем производства сельхозпродукции в Псковской области вырастет на 6 млрд рублей
Еще новости
Экономика

Законопроект об обязательном восстановлении лесов одобрила правительственная комиссия

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила законопроект об обязательном восстановлении лесов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Цель законопроекта – обязательное восстановление вырубленных, погибших, повреждённых лесов, сохранение полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Предлагается законодательная норма, согласно которой лесовосстановление на участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное пользование, должно выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов. Законопроектом, в частности, предусматривается, что лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут проводить мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Федерации на землях лесного фонда или на землях других категорий, на площади, равной площади рубки лесных насаждений.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов» подготовлен Минприроды в соответствии с поручением президента России по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
09 января 2018
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
09 января 2018
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
07 января 2018
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2018 год
07 января 2018
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2018 год 1
Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury
05 января 2018
Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury 2
По итогам 2017 года объем производства сельхозпродукции в Псковской области вырастет на 6 млрд рублей
05 января 2018
По итогам 2017 года объем производства сельхозпродукции в Псковской области вырастет на 6 млрд рублей
Резервный фонд России прекратил существование с 1 января
01 января 2018
Резервный фонд России прекратил существование с 1 января
Правительство утвердило распределение субвенций на выплаты за первого ребёнка
31 декабря 2017
Правительство утвердило распределение субвенций на выплаты за первого ребёнка

Идет загрузка...