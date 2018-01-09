Законопроект об обязательном восстановлении лесов одобрила правительственная комиссия

22:19, 09 января 2018, ПАИ

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила законопроект об обязательном восстановлении лесов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Цель законопроекта – обязательное восстановление вырубленных, погибших, повреждённых лесов, сохранение полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Предлагается законодательная норма, согласно которой лесовосстановление на участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное пользование, должно выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов. Законопроектом, в частности, предусматривается, что лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут проводить мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Федерации на землях лесного фонда или на землях других категорий, на площади, равной площади рубки лесных насаждений.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов» подготовлен Минприроды в соответствии с поручением президента России по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.