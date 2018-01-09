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Общество

ВДВ увеличили эффективность применения своих подразделений

Воздушно-десантные войска России к 2018 году в несколько раз увеличили эффективность применения своих подразделений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

За пятилетний период произошло также качественное изменение ВДВ. Возможности по огневому поражению возросли на 16%, а уровень живучести военной и специальной техники увеличился на 20%. Кроме того, в 1,3 раза выросли маневренные возможности вооружения и военной техники высокомобильных войск.

Современная боевая техника ВДВ обладает рядом преимуществ и технических характеристик, которые в комплексе в разы повышают эффективность ее применения, отметили в Минобороны.

В настоящее время на вооружении парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ находятся боевые машины БМД-2, БТР-Д, БМД-4М, БТР-МДМ, СПТП и другая специальная техника созданная на их базе, которая в комплексе обладает непревзойденными преимуществами в эффективности ее применения.

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