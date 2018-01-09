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Общество

«Телефон доверия» для противодействия коррупции может появиться в России

В России может появиться «телефон доверия» для противодействия коррупции. Как сообщает ТАСС, соответствующий проект приказа разработало Министерство здравоохранения РФ. Документ размещен на порталепроектов нормативных актов.

В пояснительной записке говорится о том, что проект приказа необходим для реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых министерством, а также «формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».

«Телефон доверия» будет функционировать в режиме автоответчика. Обращения граждан будут записываться и храниться в течение одного года, после чего записи подлежат уничтожению.

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