Работы по госконтрактам на реставрацию и реконструкцию завершены в пяти регионах России

22:45, 09 января 2018, ПАИ

В 2017 году в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Архангельской областях, а также в Республике Карелия завершены работы по государственным контрактам на реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

В частности, в Псковской области выполнена реставрация в церкви Николая Чудотворца Снетогорского монастыря, укреплена живопись в церкви Пресвятой Богородицы в Мелетово и в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

В Санкт-Петербурге впервые за всю историю существования особняка барона Штиглица выполнена реставрация его внутренних дворовых фасадов. В Иоанновском ставропигиальном женском монастыре проведена реставрация фундаментов, обновлена кровля церкви Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря, отреставрированы фасады Интендантских складов. Завершены работы в церкви Тихвинской иконы Божией Матери в Ленинградской области. Завершены работы в здании Поваренного и Квасоваренного корпуса и в Библиотеке Соловецкого монастыря.

Выполнены строительные работы на второй очереди здания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Завершена реконструкция здания Консерватории им. Глазунова в Петрозаводске. Завершен капитальный ремонт в здании общежития Академии русского балета им. А. Я. Вагановой на улице Правды в Петербурге.

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