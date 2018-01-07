0
15:14
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
13:31
Киноитоги - 2017
21:54
Продать кирпич
19:51
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
15:31
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
18:26
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
16:34
Скончался Владимир Шаинский
Еще новости
Культура

Работы по госконтрактам на реставрацию и реконструкцию завершены в пяти регионах России

В 2017 году в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Архангельской областях, а также в Республике Карелия завершены работы по государственным контрактам на реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры. 

В частности, в Псковской области выполнена реставрация в церкви Николая Чудотворца Снетогорского монастыря, укреплена живопись в церкви Пресвятой Богородицы в Мелетово и в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

В Санкт-Петербурге впервые за всю историю существования особняка барона Штиглица выполнена реставрация его внутренних дворовых фасадов. В Иоанновском ставропигиальном женском монастыре проведена реставрация фундаментов, обновлена кровля церкви Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря, отреставрированы фасады Интендантских складов. Завершены работы в церкви Тихвинской иконы Божией Матери в Ленинградской области. Завершены работы в здании Поваренного и Квасоваренного корпуса и в Библиотеке Соловецкого монастыря.

Выполнены строительные работы на второй очереди здания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Завершена реконструкция здания Консерватории им. Глазунова в Петрозаводске. Завершен капитальный ремонт в здании общежития Академии русского балета им. А. Я. Вагановой на улице Правды в Петербурге.

Всего в прошлом году Северо-Западная дирекция провела порядка 200 конкурсных процедур. Из 22 жалоб участников конкурсов решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу необоснованной признана 21.

Благодаря введенному в 2017 году контролю за мониторингом ценовых позиций по закупке оборудования и материалов Дирекции удалось на стадии формирования и согласования сметной документации сэкономить более 30 млн рублей.

В рамках претензионно-исковой деятельности в суд направлено более 150 претензий на общую сумму свыше 400 млн рублей. По результатам рассмотрения денежных требований удовлетворено свыше 80%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
07 января 2018
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
27 декабря 2017
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
27 декабря 2017
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
26 декабря 2017
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
Скончался Владимир Шаинский
26 декабря 2017
Скончался Владимир Шаинский
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
26 декабря 2017
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
26 декабря 2017
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
26 декабря 2017
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города 1

Идет загрузка...