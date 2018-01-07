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Культура

Новогодний кинопрокат возглавил фильм «Движение вверх»

Спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева с 28 декабря 2017 года по 9 января 2018 года собрала более чем 1,336 млрд рублей и возглавила новогодний кинопрокат. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях и рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года. Тогда отечественным спортсменам удалось одержать верх над, казалось бы, непобедимой командой. Золото Олимпиады-72 стало первым в истории олимпийских побед советских баскетболистов. Роль тренера сборной СССР исполнил Владимир Машков. Также в фильме снимались Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев и Жильвинас Тратас. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа — американского актера, многократного номинанта на премию «Оскар».

Картина создана «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова» при финансовой поддержке Фонда кино. Над проектом также работали канал «Россия 1» и компания «Централ Партнершип».

В конце 2017-го, а также в начале 2018 года, помимо «Движения вверх», в прокат вышли еще три отечественные ленты — «Ёлки новые» Жоры Крыжовникова, а также мультфильмы «Три богатыря и принцесса Египта» Константина Феоктистова и «Чудо-юдо» Артёма Лукичева. На сегодняшний день их сборы превысили 2,8 млрд рублей, а количество зрителей составило почти 8,7 млн человек.

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