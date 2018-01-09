В Великих Луках задержали грабителя

09:03, 10 января 2018, ПАИ

В Великих Луках вневедомственная охрана по горячим следам задержала мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Как рассказали ПАИ представители ведомтсва, экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что у дома на проспекте Гагарина неизвестный открыто похитил у женщины сумочку с банковскими картами и деньгами.

Получив приметы лица, совершившего грабеж, росгвардейцы незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В ходе отработки территории, у дома на площади Калинина подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело.