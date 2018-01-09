0
09:28
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
15:50
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
10:52
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
10:29
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
10:47
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
21:30
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
Еще новости
Происшествия

За вандализм осужден житель Новосокольнического района

В Новосокольническом районе местный житель осужден за вандализм. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 1 сентября обвиняемый нанес синей краской из аэрозольного баллончика надписи различные выражения, аббревиатуру в манере граффити, часть из которых являлись оскорбительными.

От рук вандала пострадали стены зданий и магазинов по адресам: улица Шоссейная, 4, улица Ленинская, 43, 44, улица Партизанская, 9, 10, 12.

Мировой суд Новосокольнического района признан обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в общественных местах).

Суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
09 января 2018
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
08 января 2018
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский 5
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
08 января 2018
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
06 января 2018
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину 1
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
05 января 2018
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу 3
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
27 декабря 2017
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку 13
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
27 декабря 2017
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область 1

Идет загрузка...