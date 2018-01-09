За вандализм осужден житель Новосокольнического района

09:39, 10 января 2018, ПАИ

В Новосокольническом районе местный житель осужден за вандализм. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 1 сентября обвиняемый нанес синей краской из аэрозольного баллончика надписи различные выражения, аббревиатуру в манере граффити, часть из которых являлись оскорбительными.

От рук вандала пострадали стены зданий и магазинов по адресам: улица Шоссейная, 4, улица Ленинская, 43, 44, улица Партизанская, 9, 10, 12.

Мировой суд Новосокольнического района признан обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в общественных местах).

Суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ.