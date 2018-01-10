779 случаев ввоза некондиционного товара выявил Россельхознадзор в 2017 году

11:17, 10 января 2018, ПАИ

В 2017 году Россельхознадзор выявил 799 случаев ввоза некондиционного товара общим весом 212,3 тыс. тонн. Это на 19% больше, чем в прошлом году, пишет газета «Известия».

Больше всего в Россию с нарушениями импортируют рыбу и мясо. Самые грубые и распространенные нарушения – поставка продукции с кишечной палочкой.

Наибольшее количество небезопасной продукции вводится из Бразилии, Китая, Индии, Марокко, Дании и Белоруссии.