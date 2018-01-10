Управляющие компании обяжут раскрывать структуру тарифов ЖКХ

11:26, 10 января 2018, ПАИ

В России управляющие компании обяжут раскрывать структуру тарифов ЖКХ и предупреждать жильцов домов о повышении цен на коммунальные услуги. Как пишет газета «Известия», соответствующие поправки в законодательство подготовило Министерство строительства и ЖКХ.

Согласно документу, управляющие компании должны будут не позднее чем за месяц информировать жильцов о повышении тарифов на услуги ЖКХ, а также раскрывать информацию о том, за что именно будут платить граждане. Сведения об увеличении цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

«Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания», — пояснил представитель Минстроя.