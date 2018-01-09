Прокуратура Дедовичского района помогла вернуть тепло в нежилое помещение

15:26, 10 января 2018, ПАИ

Житель Дедовичского района пожаловался на то, что муниципальное предприятие «Комплекс», снабжающее теплом помещения, без оснований отключило отопление в его нежилой постройке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что директор МП «Комплекс» приказал обрезать две трубы тепловой сети, что привело к отключению теплоснабжения нежилого помещения. Тем самым он нарушил действующее законодательство, отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с иском к МП «Комплекс» о признании действий директора предприятия по отключению теплоснабжения нежилого помещения незаконными.

Суд рассмотрел все факты и обязал фирму восстановить отопление помещения. Нежилое помещение снова было подключено к системе теплоснабжения.