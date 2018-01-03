Экс-тренер «Спартака»: Если Псков будет определять, как развиваться нашему футболу - значит, происходит что-то не то

15:50, 10 января 2018, ПАИ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что Виталия Мутко изначально не стоило выбирать главой Российского футбольного союза (РФС) в 2016 году, пишет bombardir.ru. Отметим, что Мутко на шесть месяцев приостановил свою деятельность в качестве главы РФС.

«Во-первых, абсолютно не понимаю, что такое «приостановить» свою деятельность. Но прежде хочу рассказать о том, с чего все начиналось и откуда мы к нынешней ситуации пришли. А именно, о конференции РФС в сентябре 2016 года, где «приостановленный» избирался. Никому раньше никогда не говорил об этом. Мне особенно запомнилась фраза Мутко: «Я вот недавно потренировал женскую сборную – и она вышла в финальную часть». Так и хотелось ему сказать – только вот из зала кричать неудобно: «Так может, вам бы и быть тогда тренером женской сборной!»

По словам Романцева, на конференции выступили четыре человека. Дальше должны были начаться прения, выступления людей из зала.

«Ведущий спросил: «Будем дискутировать – или сразу приступим к выборам?» И вдруг какой-то человек кричит: «Да что там обсуждать! Давайте выборы!» Тут уже я не сдержался. Ответил крикуну: люди приехали со всех концов нашей огромной страны, чтобы поговорить о футболе, обсудить пути его развития – да разве можно затыкать им рты? Тот меня узнал, видимо – и приумолк. Потом мне рассказали, что человек был – из Пскова. Ну, уж если Псков, при всем уважении, будет определять, как развиваться нашему футболу – значит, происходит что-то не то… Дальше я стал следить за ходом голосования. 35% процентов участников выборов оказались порядочными людьми – и сделали выбор в пользу футбольного человека. У меня, кстати, права голоса не было. Доработался… Столько раз чемпионом становился – и как футболист, и как тренер, и как президент – а права голоса лишен. Зато у этого псковитянина, очевидно, такое право было», – рассказал Романцев.