Семьи с детьми смогут брать жилищные кредиты с пониженной ставкой

10:23, 10 января 2018, ПАИ

Правительство РФ утвердило постановление о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

В пояснительной записке отмечается, что повышение доступности и качества жилья, в том числе за счёт повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов, является стимулом для рождения детей.

В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.