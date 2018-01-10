0
19:28
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
18:20
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
17:56
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
17:28
РЕВИЗИЯ: Порховский приют «Добрый»
16:37
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
15:07
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:36
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Еще новости
Общество

Семьи с детьми смогут брать жилищные кредиты с пониженной ставкой

Правительство РФ утвердило постановление о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

В пояснительной записке отмечается, что повышение доступности и качества жилья, в том числе за счёт повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов, является стимулом для рождения детей.

В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
10 января 2018
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
10 января 2018
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
10 января 2018
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему 3
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
10 января 2018
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 января 2018
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
10 января 2018
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
10 января 2018
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области
10 января 2018
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области

Идет загрузка...