0
19:28
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
18:20
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
17:56
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
17:28
РЕВИЗИЯ: Порховский приют «Добрый»
16:37
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
15:07
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:36
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Еще новости
Общество

Перечень подлежащих утилизации товаров утвердило Правительство РФ

Премьер-министр РФ подписал распоряжение об утилизации товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Распоряжением утверждены перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации, и нормативы утилизации отходов на 2018–2020 годы.

Цель принятых решений – снижение нагрузки на окружающую среду путём сокращения объёмов захоронения отходов потребления на полигонах твёрдых бытовых отходов, вовлечение отходов товаров, подлежащих утилизации, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и энергии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
10 января 2018
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
10 января 2018
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
10 января 2018
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему 3
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
10 января 2018
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 января 2018
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
10 января 2018
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
10 января 2018
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области
10 января 2018
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области

Идет загрузка...