Перечень подлежащих утилизации товаров утвердило Правительство РФ
Премьер-министр РФ подписал распоряжение об утилизации товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
Распоряжением утверждены перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации, и нормативы утилизации отходов на 2018–2020 годы.
Цель принятых решений – снижение нагрузки на окружающую среду путём сокращения объёмов захоронения отходов потребления на полигонах твёрдых бытовых отходов, вовлечение отходов товаров, подлежащих утилизации, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и энергии.