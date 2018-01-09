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Гражданин России незаконно попытался ввезти из Евросоюза в Псковскую область пистолет и патроны к нему

8 января в международном автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе пресечена попытка ввоза в Российскую Федерацию травматического оружия и боеприпасов к нему. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Гражданин России, возвращаясь из Эстонской Республики на автомобиле марки Porsche Cayenne, пренебрег требованиями российского законодательства. В ходе совместного с сотрудниками Псковской таможни осмотра его транспортного средства среди личных вещей был обнаружен предположительно травматический пистолет марки «Grand Power T11-F» и 25 патронов к нему.

Выявленные предметы переданы представителям таможни для проведения экспертизы, результаты которой станут основанием для осуществления дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения в соответствии с российским законодательством.

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