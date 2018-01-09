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Скончался актер Михаил Державин

Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался 10 января в возрасте 81 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из театра.

Отмечается, что умер он после продолжительной тяжелой болезни. Смерть артиста подтвердила его супруга Роксана Бабаян.

О дате прощания и похорон будет известно позже.

Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.  Родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Получил несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

С 1959 по 1967 год Державин работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем в театре сатиры. Он также сыграл в десятках фильмах и озвучивал мультфильмы. 

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