Фальшивые тысячу и пять тысяч рублей изъяли полицейские в Пскове

10:18, 10 января 2018, ПАИ

В Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пятитысячная и тысячерублевая купюры поступили в выручке одной из АЗС и магазина.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.