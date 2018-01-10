Почти триллион рублей потратили россияне за новогодние праздники
За новогодние каникулы, с 1 по 8 января россияне потратили 920 млрд рублей. Как сообщает Russia Today со ссылкой на Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), 23 млрд граждане потратили в сети.
Бытовая техника и электроника, а также украшения и верхняя одежда стали самыми популярными товарами в розничной торговле. В сети жители России чаще всего приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.
По данным организации, в новогоднюю ночь сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек.