Почти триллион рублей потратили россияне за новогодние праздники

12:14, 10 января 2018, ПАИ

За новогодние каникулы, с 1 по 8 января россияне потратили 920 млрд рублей. Как сообщает Russia Today со ссылкой на Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), 23 млрд граждане потратили в сети.

Бытовая техника и электроника, а также украшения и верхняя одежда стали самыми популярными товарами в розничной торговле. В сети жители России чаще всего приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.

По данным организации, в новогоднюю ночь сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек.