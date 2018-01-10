Российским чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

13:52, 10 января 2018, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в своих обновленных методических рекомендациях разрешило госслужащим не декларировать виртуальные валюты в сведениях о доходах и имуществе за отчетный 2017 год. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства труда.

«Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют», - говорится в методических рекомендациях ведомства.

В то же время теперь чиновники должны рассказывать о средствах, которые получили от родственников и друзей в качестве подарка.

Как и в предыдущих версиях документа, чиновникам напомнили, что они не освобождаются от обязанности предоставлять сведения о доходах и расходах во время отпуска, на больничном или в «иной период неисполнения должностных обязанностей».

Теперь чиновникам рекомендовано также указывать иные места работы, если они есть (закон разрешает госслужащим заниматься научной и творческой деятельностью, преподавать). Предыдущая редакция рекомендаций говорила лишь о необходимости указания основного места работы на титульном листе.

В рекомендациях есть нововведения относительно детей. Теперь чиновникам нужно указывать, в каком учреждении воспитывается их несовершеннолетний ребенок.