0
18:11
Избирательный штаб Владимира Путина возглавили три сопредседателя
20:03
Сбор подписей в поддержку Путина начался в Псковской области
12:39
Александр Коновалов приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Пскова
14:27
ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты
15:11
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
13:00
Отставки и назначения - 2017
08:57
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
Еще новости
Политика

Российским чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в своих обновленных методических рекомендациях разрешило госслужащим не декларировать виртуальные валюты в сведениях о доходах и имуществе за отчетный 2017 год. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства труда.

«Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют», - говорится в методических рекомендациях ведомства.

В то же время теперь чиновники должны рассказывать о средствах, которые получили от родственников и друзей в качестве подарка.

Как и в предыдущих версиях документа, чиновникам напомнили, что они не освобождаются от обязанности предоставлять сведения о доходах и расходах во время отпуска, на больничном или в «иной период неисполнения должностных обязанностей».

Теперь чиновникам рекомендовано также указывать иные места работы, если они есть (закон разрешает госслужащим заниматься научной и творческой деятельностью, преподавать). Предыдущая редакция рекомендаций говорила лишь о необходимости указания основного места работы на титульном листе.

В рекомендациях есть нововведения относительно детей. Теперь чиновникам нужно указывать, в каком учреждении воспитывается их несовершеннолетний ребенок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Избирательный штаб Владимира Путина возглавили три сопредседателя
10 января 2018
Избирательный штаб Владимира Путина возглавили три сопредседателя 1
Сбор подписей в поддержку Путина начался в Псковской области
09 января 2018
Сбор подписей в поддержку Путина начался в Псковской области 12
Александр Коновалов приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Пскова
09 января 2018
Александр Коновалов приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Пскова 14
ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты
07 января 2018
ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
05 января 2018
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина 4
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
05 января 2018
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства перинатального центра в Пскове
04 января 2018
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства перинатального центра в Пскове 5
Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году
03 января 2018
Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году 2

Идет загрузка...