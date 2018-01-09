Более 700 пожаров были зарегистрированы в Псковской области за прошлый год

13:40, 10 января 2018, ПАИ

За прошлый год на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе были зарегистрированы 745 пожаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожары нанесли материальный ущерб в размере 68 млн. 405 тысяч рублей.

На пожарах погибли 75 человек, из них 33 - пенсионного возраста, 25 - лица без определённого рода деятельности, 9 - рабочие, 4 – инвалиды. Также огонь унёс жизнь 4 детей. Пожары уничтожили 356 строений, 21,05 тысяч квадратных метров площадей, 50 единиц автотранспорта. Спасены 390 человек, материальные ценности на сумму 145 млн. 54 тысяч рублей, 802 строения, 57 единиц автотранспорта.

В городах и райцентрах области зарегистрированы 317 пожаров, которыми причинён прямой материальный ущерб в размере 25 млн. 456 тысяч рублей. Погиб 21 человек, из них 5 были в нетрезвом виде. На города и райцентры пришлось 42,55% от общего количества пожаров в области, 37,21% общей суммы материального ущерба и 28% от числа всех погибших. В городах и райцентрах на пожарах были спасены 293 человека.

В сельской местности за год случились 428 пожаров, материальный ущерб от которых составил 42 млн. 948 тысяч рублей. В огне погибли 54 человека или 72% от общего числа скончавшихся в результате пожаров, из них 8 находились в нетрезвом виде. Доля пожаров в сельской местности составляет 57,45%, убытка - 62,79% от общей суммы. Спасти удалось 97 человек.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в Пскове, Локнянском, Новосокольническом, Печорском, Порховском, Псковском, Пыталовском, Стругокрасненском районах.

Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Гдовском, Дновском и Усвятском районах.

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнём - 39 человек или 52% от общего числа погибших. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 33 пожара, материальный ущерб от которых составил 1 млн. 840 тысяч рублей.