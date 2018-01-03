Более 100 фехтовальщиков собрали «Рождественские встречи» в Пскове

14:09, 10 января 2018, ПАИ

107 спортсменов приняли участие в турнире по фехтованию «Рождественские встречи», который прошёл в Пскове на заводе «Псковэлектросвар». Они соревновались в 8 возрастных группах: 2001 - 2003 годы рождения, 2004 - 2006 годы рождения, 2007 - 2008 годы рождения, 2009 - 2010 годы рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По итогам соревнований в старшей возрастной группе (2001 - 2003 годы рождения) первое место заняли Дарья Кузнецова и Михаил Николаев, второе - Мария Обухова и Артем Семенов и третье место - Екатерина Вишнева, Анна Бычкова, Никита Поляков, Кирилл Поварнев.

Среди девушек и юношей 2004-2006 годов рождения «золото» завоевали Анастасия Карпова и Николай Кузьмин, «серебро» - Елизавета Барынина и Никита Забровский, «бронзу» - Мария Обухова, Мила Иванова, Богдан Боговский, Даниил Постников.

В возрастной категории 2007-2008 годов рождения среди девочек первое место заняла Мария Полевикова, второе - Анастасия Мельникова и третье - Арина Богданова и Ева Почукаева. Среди мальчиков в этой же категории лучший результат у Николая Кузьмина, вторым стал Александр Тудаков и третьим - Юрий Федоров и Евгений Онуфриев.

В младшей возрастной группе (2009-2010 годы рождения) лучший результат среди девочек показала Мария Полевикова, второе место заняла Софья Кузьмина и на третьем - оказалась Анжела Кушева. Среди мальчиков в этой же возрастной группе победил Петр Москалинский, вторым стал Иван Руденко, третье место заняли Дмитрий Половников и Семен Федоров.

По итогам соревнований победители были награждены грамотами.