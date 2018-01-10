Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор

18:20, 10 января 2018, ПАИ

Первый тур голосования за участников Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» перевалил за экватор. В некоторых номинациях уже определились лидеры, а где-то претенденты на награду идут практически вровень друг с другом.

Например, в номинации «Открытие» лидером голосования является школа устного счета «Сорабан» - 38,53% (304 голоса). На второй строчке располагается центр науки и спорта «Без предела» - 22,18% (175 голосов), на третьей - котокафе «КотЭдж» - 21,17% (167 голосов). Рядом с тройкой лидеров находится Картинг-клуб «RPM Kart» - 11,28% (89 голосов).

В номинации «Сервис» на первой строчке пока диспетчерская служба заказа такси «ВЕЗЁТ» - 38,89% (385 голосов). Претенденты, занимающие вторую, третью и четвертую позиции, имеют совсем небольшую разницу в количестве голосов. Это филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» - 14,95% (148 голосов), псковская городская станция по борьбе с болезнями животных - 12,53% (124 голоса) и центр правовой информации «Консультант» - 10,1% (100 голосов).

Лидером в номинации «Наша марка» на данный момент является агрофирма «Победа» - 33,51% (319 голосов). На втором месте располагается компания «Столбушинский продукт» - 12,18% (116 голосов). Совсем рядом - поставщик металлопродукции «М-Конструктор» - 11,55% (110 голосов).

Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок находится на первом месте в номинации «Лидер» с 36,23% (300 голосов). Вторую строчку в номинации занимает председатель СПК «Победа» и СПСК «Молочный двор» Анатолий Рузевич - 17,15% (142 голоса). Главный врач Псковской городской больницы Галина Невалённая - на третьем месте с 11,96% (99 голосов).

В номинации «Призвание» сразу четыре кандидата идут практически вровень по голосам. Это старший государственный инспектор Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Роман Васильев - 13,56% (181 голос), учитель истории и обществознания Дедовичской средней школы № 1, руководитель школьного музея и отряда «Поиск» Сергей Бондарь - 13,03% (174 голоса), заведующая музеем истории Новоржевского края Марина Пахоменкова - 12,88% (172 голоса) и учитель физики в Псковской инженерно-лингвистической гимназии Наталия Яникова - 12,43% (166 голосов).

Чемпион России среди студентов по смешанным боевым единоборствам, бронзовый призёр Чемпионата России по ММА, победитель чемпионатов Псковской области и СЗФО Руслан Шамилов занимает первое место в номинации «Рекорд» с 23,73% (285 голосов). На второй строчке расположился 7-летний победитель соревнований по мотокроссу Семён Белобоков - 15,74% (189 голосов), на третьей - 9-летний победитель и призёр Чемпионата Эстонии по кудо, международного и межрегионального турниров по кудо, нескольких городских и областных соревнований Денис Никандров

Жители Пушкинских Гор Юрий Марков, Анатолий Богданов, Владислав Алексеев, Антон Каштанов и Игорь Игнатьев, спасшие детей из горящего дома, лидируют в номинации «Поступок» с 42,67% (399 голосов). Рядом находится невельчанка Надежда Волкова, спасшая тонувшего в болоте пенсионера - 38,18% (357 голосов). Третью строчку занимает пскович Иван Васильев за спасение жильцов многоквартирного дома во время пожара - 9,41% (88 голосов).

В номинации «Талант» на первом месте находится ученица Дедовичской детской школы искусств, лауреат международных, российских и областных конкурсов Вероника Вербицкая - 24,81% (257 голосов). Второе место занимает школа танцев Dance Family 22,01% (228 голосов). А ансамбль ортогональной музыки «Отцы хороших звуков» пока на третьей строчке с 13,51% (140 голосов).

Волонтёр зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева с 24,49% (275 голосов) является лидером в номинации «Инициатива». За ней идёт юношеский военно-патриотический спортивный клуб «Допризывник» при Крюковской средней школе Островского района с 18,34% (206 голосов). А детский военно-патриотический лагерь «Вымпел-Шторм» располагается на третьей строчке с 10,86% (122 голоса). При этом философ, писатель, поэт, переводчик, музыкант, композитор, исполнитель, публицист, общественный деятель Алексей Жихаревич очень близок к тройке лидеров – у него 8,82% (99 голосов).

Праздник для семей с детьми-двойняшками «Двойное счастье» с 27,05% (400 голосов) немного опережает в номинации «Событие» выставку бывших бездомных кошек, организованную ПРОО «Зоозащита», которая расположилась на 2 месте с 24,21% (358 голосов). Третью строчку в этой номинации пока занимает ралли внедорожников «Кудяевские озера» в Новоржевском районе с 15,21% (255 голосов).

Напомним, что голосование продлится до 18:00 31 января. Принять участие в нём можно здесь >>>

По итогам голосования будут определены участники второго тура. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».