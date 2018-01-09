Пскович на угнанном автомобиле попал в ДТП

13:11, 10 января 2018, ПАИ

9 января от дома по улице Спортивной в Пскове был угнан автомобиль «Рено», который вскоре стражи порядка обнаружили с техническими повреждениями на улице Советской. Установлено, что угонщик на похищенной машине врезался в другой автомобиль и скрылся с места происшествия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По горячим следам полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 38-летний пскович. По версии следствия, угонщик после совместного распития спиртного со своим знакомым в его квартире самовольно взял ключи от автомашины хозяина и уехал.

В его отношении возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Раскрыт также угон автомашины ВАЗ, совершенный в Пскове 6 января. Владелец оставил автомобиль на стоянке в районе Октябрьского проспекта, а когда вернулся, то машины не обнаружил. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову угнанный ВАЗ обнаружили. В этом преступлении подозревается 21-летний не работающий житель Пскова. Ведётся проверка.