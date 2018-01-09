Пенсионер похитил сумку с деньгами у посетителя кафе в Великих Луках

14:17, 10 января 2018, ПАИ

8 января в Великих Луках в кафе по улице Стадионной у 29-летнего мужчины пропала сумка с 10 тысячами рублей и документами.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний великолучанин.

Проводится расследование.