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Псковичка лишилась денег, пытаясь продать гараж через интернет

Жительница Пскова лишилась денег, пытаясь продать гараж через интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичка разместила в сети объявление о продаже гаража. На контакт с ней вышел неизвестный мужчина, который изъявил желание его приобрести. При этом предложил перечислить владелице предоплату. Но в итоге под разными предлогами сумел  выяснить реквизиты банковской карты псковички, затем с ее карты пропали 44 тысячи рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования. Установлено, что номера телефонов, которыми пользовался  злоумышленник, зарегистрированы в Москве и Московской области.

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