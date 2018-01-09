Псковичка лишилась денег, пытаясь продать гараж через интернет

14:51, 10 января 2018, ПАИ

Жительница Пскова лишилась денег, пытаясь продать гараж через интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичка разместила в сети объявление о продаже гаража. На контакт с ней вышел неизвестный мужчина, который изъявил желание его приобрести. При этом предложил перечислить владелице предоплату. Но в итоге под разными предлогами сумел выяснить реквизиты банковской карты псковички, затем с ее карты пропали 44 тысячи рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования. Установлено, что номера телефонов, которыми пользовался злоумышленник, зарегистрированы в Москве и Московской области.