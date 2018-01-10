Цирковых животных из Латвии не пропустили через границу в Псковской области

18:24, 10 января 2018, ПАИ

10 собак и 12 кошек из Латвии, которые направлялись в московский цирк, не пропустили инспекторы Россельхознадзора через государственную границу Российской Федерации на пункте «Бурачки» Себежского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе проверки специалисты выявили ряд нарушений: отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз животных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и предоставление недостоверной информации о карантинировании.

В результате проведенных мероприятий была выдана декларация о возврате груза. Таким образом, животные вернутся на территорию Латвии.

Отметим, что за новогодние праздники инспекторы Россельхознадзора на пунктах пропусков, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях досмотрели более 1000 животных.