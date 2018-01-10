Выставка книг с инскриптами откроется в псковской библиотеке 12 января

15:54, 10 января 2018, ПАИ

12 января в Пскове в Центральной городской библиотеке откроется выставка «Зеркало эпохи. Когда книга была лучшим подарком». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, на мероприятии будут представлены 50 книг с дарственными надписями – инскриптами - из филографической коллекции библиотеки.

Книжный инскрипт – это рукописная дарственная надпись на книге. «Надписи с посвящением рассказывают о настроении, чувствах и мыслях дарителей книги, содержат оригинальную подпись и дату подарка», - отметили в учреждении.

По словам организаторов, надписи обычно делают на форзаце или авантитуле книги. Иногда это лапидарный, а иногда многословный текст или поэтическое послание. Лаконичная форма инскриптов близка к поздравительным адресам и открыткам.

Выставка «Зеркало эпохи» будет работать до 21 января в режиме рабочего времени библиотеки. Все книги собраны из даров псковичей для буккроссинга.

Псковичи могут пополнить выставку своими книгами с интересными инскриптами.