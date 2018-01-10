Свыше 15 тысяч нарушений закона выявила прокуратура Псковской области в 2017 году

16:26, 10 января 2018, ПАИ

За 2017 год прокуратура Псковской области выявила свыше 15 тысяч нарушений закона в различных сферах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, за минувший год были выявлены более 7 тыс. нарушений в сфере соблюдения интересов несовершеннолетних, прокуратура добилась восстановления права детей в сфере образования, в том числе при осуществлении образовательной деятельности, обеспечении бесплатными учебниками, организации питания, предоставлении жилых помещений в общежитиях, в сфере охраны здоровья, обеспечения жильем отдельных категорий несовершеннолетних.

Также сотрудники ведомства установили 180 нарушений законодательства о пенсионном обеспечении, охране прав инвалидов и престарелых. В сфере соблюдения трудовых и жилищных прав граждан обнаружены свыше 3 тыс. нарушений закона.

Прокуратура усилила надзор за исполнением законов о противодействии коррупции: зафиксированы 1,5 тыс. нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе, закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, после прокурорского вмешательства устранены свыше 400 нарушений законодательства об охране окружающей природной среды, в том числе при использовании лесного фонда и водных объектов, размещении отходов производства и потребления.

Также в 2017 году органы прокуратуры области разрешили свыше 12 тыс. обращений граждан. Каждое пятое из них было признано обоснованным, специалисты приняли меры к восстановлению нарушенных прав и интересов граждан.

По инициативе прокуратуры более 500 правовых актов органов власти и местного самоуправления за год приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.