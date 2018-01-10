Каждый пятый россиянин готов отказаться от печатных СМИ

16:51, 10 января 2018, ПАИ

По данным ВЦИОМ полностью перейти с печатной прессы на электронную готов каждый пятый россиянин, однако большинство (79 %) пока все остаются приверженцами бумажных изданий. Об этом сообщают социологи ВЦИОМ.

Отмечается, что в целом за последние годы потребление печатной периодики в России существенно снизилось. Однако роста популярности интернет-версий изданий не произошло. В 2014 к электронным источникам обращались 58% россиян, читающих СМИ, в 2017 - 54%.

Как показал опрос, более популярны электронные медиа среди молодых людей (70-74% респондентов от 18 до 34 лет), а также москвичей и петербуржцев (58%).

«Если старшее поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников, то молодежная аудитория и жители мегаполисов все больше переходят на оперативные цифровые способы потребления контента», - уточнил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.