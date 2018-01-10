0
19:28
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
18:20
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
17:56
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
17:28
РЕВИЗИЯ: Порховский приют «Добрый»
16:37
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
15:07
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:36
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Еще новости
Общество

Каждый пятый россиянин готов отказаться от печатных СМИ

По данным ВЦИОМ полностью перейти с печатной прессы на электронную готов каждый пятый россиянин, однако большинство (79 %) пока все остаются приверженцами бумажных изданий. Об этом сообщают социологи ВЦИОМ.

Отмечается, что в целом за последние годы потребление печатной периодики в России существенно снизилось. Однако роста популярности интернет-версий изданий не произошло. В 2014 к электронным источникам обращались 58% россиян, читающих СМИ, в 2017 - 54%.

Как показал опрос, более популярны электронные медиа среди молодых людей (70-74% респондентов от 18 до 34 лет), а также москвичей и петербуржцев (58%).

«Если старшее поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников, то молодежная аудитория и жители мегаполисов все больше переходят на оперативные цифровые способы потребления контента», - уточнил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
10 января 2018
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
10 января 2018
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
10 января 2018
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему 3
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
10 января 2018
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 января 2018
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
10 января 2018
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
10 января 2018
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области
10 января 2018
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области

Идет загрузка...