Посвященную творчеству Толстого встречу организует 11 января Псковская областная библиотека

17:07, 10 января 2018, ПАИ

11 января в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча в литературной гостиной «У Великой» под названием «Советский граф А. Н. Толстой», посвящённая творчеству Алексея Толстого.

По отцу писатель Алексей Толстой принадлежал к знаменитому роду графов Толстых, а мать в девичестве носила фамилию Тургенева, была автором нескольких повестей для детей и юношества.

На встрече читатели услышат о жизни и творческом наследии писателя. Мероприятие приурочено к дню рождения Алексея Толстого (10 января с 1883 по 23 февраля 1945 года). Вход свободный.