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Общество

Около 100 кг незаконно пойманной рыбы были изъяты на псковских водоёмах за новогодние праздники

В новогодние праздники, с 1 по 8 января, в Псковской области рыбинспекторы изъяли 95 килограммов водных биоресурсов. Также были изъяты 69 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Кроме того, за этот период браконьеры были оштрафованы на сумму 26 тыс. рублей.

Всего за минувшую неделю на псковских водоёмах выявлено 21 административное правонарушение.

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