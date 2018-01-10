Около 100 кг незаконно пойманной рыбы были изъяты на псковских водоёмах за новогодние праздники

16:34, 10 января 2018, ПАИ

В новогодние праздники, с 1 по 8 января, в Псковской области рыбинспекторы изъяли 95 килограммов водных биоресурсов. Также были изъяты 69 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Кроме того, за этот период браконьеры были оштрафованы на сумму 26 тыс. рублей.

Всего за минувшую неделю на псковских водоёмах выявлено 21 административное правонарушение.