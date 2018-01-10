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Общество

Епископ Великолукский и Невельский Сергий вручил награды клирикам и мирянам

9 января епископ Великолукский и Невельский Сергий вручил награды клирикам и мирянам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

По окончании соборного богослужения духовенства Великолукской епархии епископ Сергий поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова,  днем памяти святого архидиакона и первомученика Стефана и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

«Мы, сегодня преклоняясь перед родшимся Богомладенцем Христом, будем молиться, чтобы Он послал нам благословенный мир, прежде всего в сердцах наших, во всем мире, в нашей отчизне, в каждой христианской семье. Чтобы этот мир был незыблем и царил в человеческих сердцах. И та духовная радость, которую мы обретаем в дни святых праздников, тогда пребудет с нами и поможет нам строить благодатный мир Христов, который Господь принес на землю со своим Рождеством», - заключил владыка Сергий.

Затем он вручил духовенству и мирянам Великолукской епархии, потрудившимся на благо святой церкви, патриаршие медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской православной церкви» и архиерейские грамоты.

Юбилейной медали Русской православной церкви «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви» были удостоены игумен Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря архимандрит Макарий (Швайко); настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Великих Луках протоиерей Александр Яковлев; настоятель храма Преображения Господня в селе Вехно  иерей Сергей Поковба и другие священнослужители.

Также медаль получил глава Великих Лук Николай Козловский, депутат Государственной Думы, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский, директор МУП «Тепловые сети» Виктор Каменский, первый заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев, заместитель главы Великих Лук Виктор Волынцев, заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, заместитель главы администрации Великих Лук Ирина Бушенкова.

Архиерейскими грамотами награждены регенты соборов и великолукские депутаты и предприниматели.

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