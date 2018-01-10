Снег и мороз ожидаются в Псковской области 11 января

18:23, 10 января 2018, ПАИ

11 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем – от 0 до -5.

Атмосферное давление прогнозируется выше нормы, радиационный фон находится в норме.