Снег и мороз ожидаются в Псковской области 11 января
11 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем – от 0 до -5.
Атмосферное давление прогнозируется выше нормы, радиационный фон находится в норме.