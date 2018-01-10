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Общество

9 псковичей заразились геморрагической лихорадкой в 2017 году

В 2017 году в Псковской области зарегистрированы девять случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), сообщил Псковскому агентству информации главврач регионального Центра гигиены и эпидемиологии Сергей Никифоров.

При эпидемиологическом и эпизоотологическом обследовании очагов ГЛПС отмечается снижение численности синантропных грызунов. Обследовано 35 мышей отловленных в Псковском, Стругокрасненском, Печерском, Пустошкинском, Великолукском районах. Одна проба из Великолукского района оказалась положительной.

Сергей Никифоров отметил, что грызуны передают друг другу вирус воздушно-капельным путем: заражение происходит при вдыхании запаха от испражнений большой особи. Человек же может заразиться при соприкосновении с зараженным грызуном, а также инфицированным объектом (например, сено или хворост, по которому ходила инфицированная мышь). Человек может получить заражение при употреблении в пищу продуктов, с которыми соприкасались грызуны, в том числе через капусту, морковь, крупы и прочее. Инфицированный человек не может заразить любого другого человека. 

Болезнь обычно начинается внезапно, с острых и интенсивных головных болей преимущественно в надглазничных и височных областях. Одновременно — в течение нескольких часов — нарастает температура тела. Она быстро достигает 38-40°С. К концу первого дня многие больные отмечают снижение остроты зрения. Отмечается также тошнота, доходящая до рвоты, часто появляется икота.

Температура удерживается в течение 3-5 дней, затем постепенно снижается, но состояние больных не улучшается, а наоборот. В это время развивается почечный синдром, характеризующийся болями в поясничной области и животе, снижением количества выделяемой мочи, в тяжелых случаях возможна анурия (полное отсутствие мочи).

К концу второй недели болезни рвота прекращается, исчезают боли в пояснице и животе, количество суточной мочи может достигать 5 и более литров. Переход в период выздоровления отмечается обычно к 4-й неделе заболевания.

Профилактика сводится к мерам по защите от грызунов при нахождении на природе. Так, следует избегать зарослей травы, а запасы пищи необходимо хранить в недоступных для мышей местах и таре.

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