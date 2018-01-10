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Общество

Более тысячи псковичей заболели ОРВИ в новогодние каникулы

В период новогодних праздников, с 1 по 7 января, в Псковской области зарегистрировали 1 тыс. 280 случаев заболевания ОРВИ, из них 765  – в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

В частности, за неделю в области заболели 360 младенцев до двух лет, из них 286 – в Пскове. Также ОРВИ выявили у 432 детей в возрасте от 3 до 6 лет, 225 из них  – псковичи. Кроме того, заболели 215 детей в возрасте от 7 до 14 лет, в том числе 81 - житель Пскова.

Среди взрослого населения по Псковской области было зарегистрированы 273 больных, среди которых 164 псковича.

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