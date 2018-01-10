Мастер-класс по рисованию пейзажей для учащихся Пореченской школы провели активисты ОНФ

17:54, 10 января 2018, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» организовали и провели акцию «Рисовать – легко» для учащихся Пореченской школы Великолукского района. В мероприятии приняли участие 40 школьников. В его рамках член регионального штаба ОНФ в Псковской области, руководитель студии «Рисующий город Art», педагог и художник Екатерина Сергеева провела два занятия для учащихся младших классов и детей среднего школьного возраста по созданию пейзажей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ОНФ.

«Ребята проявили большой интерес к рисованию, по итогам занятий каждый унес с собой полноценную художественную работу и отличное настроение. Вместе с педагогом начинающие художники учились смешивать краски для получения необходимого оттенка, корректировали линии», - отметили в пресс-службе псковского ОНФ.

«Детям настолько понравился творческий процесс, что они попросили приезжать чаще. В завершении мастер-классов мы угостили ребят мандаринами», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский.

Цикл региональных досуговых акций Народного фронта «Рисовать – легко» для детей общественники реализуют в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» с середины 2017 года. На мастер-классах, которые проводит педагог по рисованию Екатерина Сергеева, дети учатся рисовать пейзажи. Все мероприятия выездные и проходят в разных муниципалитетах, в них принимают участие как дошкольники, которые приходят с родителями, так и школьники разных возрастов. Несколько занятий состоялись для воспитанников специализированных учреждений для детей и подростков.

За полгода общественники в регионе провели 15 мероприятий из цикла «Рисовать – легко». Их цель – создать возможность живого общения, при которой ребята смогут что-то познать, чему-то научиться, приобрести новый интересный опыт. Общее количество участников мероприятий превысило 500 человек.

В наступившем году активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» продолжат проведение региональной акции «Рисовать – легко» в районах региона.