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Экономика

Резервный фонд России прекратит существование с 1 февраля

Резервный фонд РФ прекратит свое существование с 1 февраля,  говорится в сообщении министерства финансов РФ. Напомним, что его совокупный объем на 1 января был обнулен. 

Ещё в декабре прошлого года все остатки средств Резервного фонда в объеме 1,4 трлн рублей на счетах в Банке России в полном объёме были использованы на покрытие дефицита федерального бюджета.

В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки и, согласно федеральному закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс, с 1 февраля Резервный фонд прекратит своё существование.

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