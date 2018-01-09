Резервный фонд России прекратит существование с 1 февраля

17:23, 10 января 2018, ПАИ

Резервный фонд РФ прекратит свое существование с 1 февраля, говорится в сообщении министерства финансов РФ. Напомним, что его совокупный объем на 1 января был обнулен.

Ещё в декабре прошлого года все остатки средств Резервного фонда в объеме 1,4 трлн рублей на счетах в Банке России в полном объёме были использованы на покрытие дефицита федерального бюджета.

В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки и, согласно федеральному закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс, с 1 февраля Резервный фонд прекратит своё существование.