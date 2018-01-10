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Общество

Более 700 млн рублей сэкономила Госдума в 2017 году

В 2017 году Государственная Дума РФ смогла сэкономить 706 млн. 320 тыс. рублей, в том числе 55 млн. 500 тыс. рублей за счет зарплат депутатов, их помощников и сотрудников аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

«В прошлом году экономия была 779 млн. рублей. Это по 2016 году. В 2017 году экономия составила 706 млн. 320 тыс. рублей. При этом все задачи, который аппарат должен был решить, мы решили», - заявил он.

По словам Вячеслава Володина, Госдума сэкономила на выплатах по заработной плате депутатов и их помощников, сотрудников аппарата, что составило 55 млн. 500 тыс. рублей.  «А на оплате труда помощников депутатов в регионах с начислением мы сэкономили 203 млн. 700 тыс. рублей», - добавил Вячеслав Володин.

Кроме того, Госдуме удалось снизить затраты на закупки на 130 млн. 800 тыс. рублей, а экономия транспортных расходов в 2017 году составила 220 млн. 400 тыс. рублей.

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