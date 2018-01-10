Активисты ОНФ продолжают мониторить состояние дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах

16:30, 10 января 2018, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта выявили дефекты в доме № 10 по улице Сельской в Печорах, построенном по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Елизаров.

Он рассказал, что жильцы заселились в дом летом 2017 года. «С виду дом вполне хорош, новый все красиво, но у него есть как минимум две проблемы - отсутствие вентиляции и нормальной канализации», - отметил Сергей Елизаров. По словам общественника, в подвал дома постоянно попадает вода, и даже когда на улице минусовая температура, в подвале очень влажно, образуется плесень и лужи.

Сергей Елизаров добавил, что в ноябре глава Печорского района дал поручение устранить нарушения до 1 декабря, но глобальных изменений не произошло. Был установлен снегозадержатель на крыше, поставлены два насоса на откачку воды в подвале, которые, по мнению активистов ОНФ, не решили проблему затопления. Также появился декоративный уголок в подъезде, где на стенах заметна деформационная трещина. В итоге, по данным общественников, нарушения пока что устранены процентов на 30.

Активист ОНФ заявил, что общественная организация «Право» и Общероссийский народный фронт будут продолжать мониторить дом, а жильцы планируют встретиться депутатами районного Собрания. Госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ и вице-губернатор Александр Кузнецов в курсе проблемы. В комитете отмечают, что недостатки обязан устранить подрядчик по гарантии.

Кроме того, прокуратура Печорского района вынесла представление в адрес главы муниципалитета с требованием до 21 января дать ответ на коллективное обращение граждан по данному вопросу.