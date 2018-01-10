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Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему

Руководитель Многофункционального центра (МФЦ) Псковской области Джамиль Хиндристанский прокомментировал сообщение читателя Псковского агентства информации в «Народной ленте». Пскович, в частности, пожаловался на неработающий в МФЦ банковский терминал.

«Терминал, действительно, не работает. Сейчас я с Анной Тарасенко [управляющей Псковским отделением ОАО «Сбербанк России»] разговариваю, мы решаем проблему. Лично руководитель «Сбербанка» сейчас этим вопросом занимается. Информация доведена до руководства. Пока специалисты не могут починить терминал», - заявил он.

«Меня в этом обращении возмущает фраза «Зачем нам МФЦ?» Надоели эти анонимы! Хочется хоть раз пообщаться с ними вживую, выслушать претензии. Пусть приезжают ко мне, я открыт. Каждую среду с 16:00 никто ко мне на личные приемы не приходит, только плюют в спину», - возмутился Джамиль Хиндристанский.

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