РЕВИЗИЯ: Порховский приют «Добрый»

17:28, 10 января 2018, ПАИ

Многие люди критично относятся к зоозащитникам: мол, лучше бы детям больным помогали. Но ведь добро хорошо во всех его проявлениях, и человек, который милосерден к бездомной собаке, никогда не оставит в беде и ребёнка. И именно любовью ко всему живому руководствуются люди, создающие приюты для бездомных животных или оказывающие им всяческую поддержку. Ранее корреспондент Псковского агентства информации уже познакомилась с работой двух псковских организаций, бескорыстно спасающих братьев меньших, - ПРОО «Зоозащита» и АНЗО «Шанс». Теперь было решено отправиться в порховский приют «Добрый», куда стекаются брошенные собаки и кошки со всего Северо-Запада.

Приют вместо лесхоза

«Добрый» расположен в Порхове на территории бывшего лесхоза, которую несколько лет назад выкупил петербургский бизнесмен Александр Ефимов. Приют здесь образовался стихийно - в 2010 году крышу над головой получила первая собака, за ней появились вторая, третья… Поначалу предприниматель содержал бездомных животных за свой счёт, но с увеличением числа подопечных средств, естественно, стало не хватать. Поэтому пару лет назад пришлось «выйти в массы» и просить помощи. Теперь «Доброму» помогает множество неравнодушных людей и волонтёров, открылся его филиал в Дедовичах. Помимо этого, организованы три пункта передержки для больных животных – В Санкт-Петербурге, Сольцах Новогородской области и деревне Волышово Порховского района.

Но началось всё именно здесь, в райцентре. Бездомные собаки содержатся на участке недалеко от центра города, рядом – многоэтажные дома и частный сектор. Несмотря на это, никаких ворот или забора на входе в приют нет и не было. Только одинокая будка на въезде, в которой живёт цепной алабай Сэм. Он охраняет покой подопечных приюта и встречает гостей грозным лаем.

Территория приюта довольно обширна – на отдалении друг от друга установлены будки, в каждой из них собака на цепи. Есть пара огороженных сеткой площадок, где животные на свободном выгуле, а также несколько вольеров. Зимой строения утепляют, подстилают сено, которые привозят жертвователи. А некоторые псы живут в крытых ангарах – по старости, болезни или в период адаптации. Работает в приюте и кошачье отделение – небольшой домик с печными отоплением.

На данный момент в «Добром» живут порядка 60 бездомных собак и 25 кошек не только из Псковской области, но и со всего Северо-Запада, часть живности находится на передержках. Причём, в приют попадают не только беспородные животные – без хозяев остались два алабая (охранник Сэм и и Принцесса, отобранная у псковских цыган), немецкая и кавказские овчарки, таксы, шиба-ину и акита, спаниель, хаски, доберман, лайки, персидский, сиамский коты, сфинкс. Все они проходят обязательную стерилизацию, прививки, при необходимости получают лечение, в том числе в клиниках Пскова и Петербурга.

Один за всех

Естественно, за таким хозяйством нужен глаз да глаз, ну и руки не помешают, а их-то всегда не хватает. Работник в «Добром» всего один - Юрий Васильев. Уже более трёх лет мужчина почти круглосуточно ухаживает за подопечными приюта: готовит еду, следит за чистотой, занимается адаптацией «новеньких». Юрий перевидал много сменщиков, но ни один из них не выдержал нагрузки, поэтому он по-прежнему единственный «смотритель».

А работа здесь, действительно, тяжелая: всех нужно накормить, за каждым прибрать, помочь привыкнуть к жизни в приюте и при необходимости лечить. Юрий с этим успешно справляется, он знает всех собак по имени (а через его руки прошли уже более 100 четвероногих!), помнит историю каждого животного, побывавшего в приюте, и к любому находит индивидуальный подход. Хотя, иногда связь налаживается не сразу: к примеру, к собаке, на которую бывшие хозяева надевали цепь вместо ошейника, Юрий боялся подходить несколько дней. Но постепенно они подружились, и пёс спокойно подпускает к себе работника.

Все животные его любят и даже узнают по звуку шагов, а при приближении радостно лаят, пытаются обнять, поиграть. О каждом из своих подопечных Юрий готов говорить часами: о его сложной судьбе, характере, повадках, здоровье и предпочтениях. Он как никто знает, что ни одно животное не попадает сюда просто так, у каждого своя сложная судьба. К примеру, есть в «Добром» выжившие после стрельбы дробью – собаки Кеша и Зая, а также кот Пират, которому попали прямо в глаз. И таких случаев, по словам Юрия, очень много. К счастью, очевидцы сообщают в приют о происшествиях, и он вместе с другими порховскими зоозащитниками немедленно выезжает на место, чтобы забрать животное.

Чтобы оградить своих питомцев от повторной трагедии, волонтёры приюта отслеживают судьбу пристроенных собак и кошек. Да и взять их можно только по договору, как и из других псковских приютов. Пристройство, конечно, ведётся тяжело: зоозащитники забирают с улиц вдвое больше животных, чем отдают. Хотя, спрос на бездомных четвероногих всё же есть, и не только в регионе: одну собаку из «Доброго» зарезервировала женщина из Италии.

Помимо общения с хвостатыми Юрий заведует всеми хозяйственными делами, работает на кухне. Приготовление пищи предусмотрено в одном из ангаров, там же расположен и склад, где бережно хранятся припасы: крупы, макароны, мясо, корма, лекарства, ветошь, картон, хозсредства. Всё это регулярно приносят местные жители, школьники, воспитанники Порховской школы интерната, Профессионального училища № 27, работники различных организаций, которые приходят в гости, чтобы познакомиться с животными, поиграть и выгулять, а также помочь в уборке территории.

Юрий подчеркивает, что собаки всегда содержатся в чистоте и никогда не голодают: при необходимости он может готовить еду ночи напролёт. «Лишь бы все были накормлены», - пожимает плечами работник приюта и замечает, что регулярно даёт собакам гречку, которую в приютах варят крайне редко.

Вблизи ангаров находится кошачье отделение, которое охраняет собака по кличке Красотка. Работник приюта заверил, что в этом помещении тоже всегда чисто (показал полный моющих средств шкафчик), а для дезинфекции даже приобретен специальный аппарат. В одной комнатке живут кошки и коты всех мастей, а в другой - животные после операций. За ними часто приглядывает жена Юрия, которая относится к работе мужа с пониманием. К тому же, дома у них живут четыре собаки: две своих и две на передержке.

«Все сытые, окружено заботой и лаской, но, конечно, хотят обрести настоящий дом», - обводит руками Юрий своё «хозяйство».

Герои нашего времени

Конечно, он не одинок в своём деле, львиную долю забот берут на себя волонтёры, в числе которых девятиклассница Ульяна Круглицкая и молодая женщина Татьяна Журавлёва.

«Ульяна пришла к нам совсем маленькой девочкой и с первого дня помогала нам во всем, участвовала во всех субботниках, - рассказывает о волонтёре руководитель приюта. - В 14 лет Ульяна с Юрой выдраили и начистили до блеска нашу «кошачку» и нас сразу покинули инфекции. В июле и августе я по семейным обстоятельствам не мог находиться в Порхове, и вся нагрузка легла на плечи Ульяны с Юрой. Мы все помним книгу «Пятнадцатилетний капитан», помним, как в годы Гражданской войны юные герои командовали полками, а для меня герой нашего времени - это Ульяна».

По словам Александра, в 15 лет Ульяне фактически пришлось возглавить приют «Добрый», так все стали звонить, писать и обращаться именно к ней. Подростку приходилось одной оставаться в приюте, варить кашу, давать животным препараты, делать прививки и уколы, промывать глаза, разнимать дерущихся собак и решать, куда посадить очередного несчастного, когда в приюте не было уже ни одного места.

«Ульяна решала все вопросы, спасла своими руками не один десяток несчастных, если бы не она, могла бы случиться катастрофа. Сейчас наша девочка отказалась от всех кружков и танцев ради приюта, - говорит Александр Ефимов. - Мне кажется, это совершенно невероятная история и невероятное везение для нашего приюта, на наших глазах вырастает огромный настоящий Человечище, спасибо родителям и преподавателям».

Сама Ульяна описывает свою историю так: «Я всю жизнь любила животных и когда узнала, что у нас в Порхове есть приют, первым делом уговорила родителей взять оттуда собачку. Затем я начала ходить помогать приюту, мыть «кошачку» и гулять с собаками. В конце мая я приходила туда каждый день, и за все лето ни одного дня не было без посещения приюта. За все лето я так привязалась к нашему приюту, что уже просто не могла без него жить. Мне пришлось оставить все свои кружки и ходить в приют, проводить там большую часть вечера - лечить, убирать, кормить».

По словам Ульяны, животные для неё намного важнее, чем сверстники, и именно из-за этого со многими людьми её пришлось разорвать свои отношения. «Потому что любовь к животным у меня останется всегда. Я считаю, что животные – это последние ангелы, которые остались с людьми на земле», - подчеркивает она.

Есть в приюте еще один важный человек - Татьяна Журавлёва. Руководитель приюта рассказал, что это волонтёр сочетает несочетаемое: «Твердой рукой пресекает возникающие конфликты, проявляя невероятное хладнокровие, и при этом остается самой неравнодушной. Мы очень рады и горды, что у нас есть такой Человечище, это невероятное везение».

Конечно, нельзя не сказать и о человеке, который создал приют «Добрый», который помог стерилизовать бездомных собак, обитавших на городском рынке, бегавших по улицам и дворам Порхова. Волонтёры отзываются об Александре Ефимове исключительно положительно и благодарны ему за всё, что он сделал. «Мы все знаем его, можем видеть его поступки, которые заставляют нас поверить в добро, поверить в искренность и жертвенность. Он посвятил свою жизнь спасению животных, это редкость в наши дни, дни зла, насилия и жестокости.... – поделилась Ульяна Круглицкая. - Животные сами идут к нему, они чувствуют, где могут получить помощь и идут. И любого котёнка, любую собаку Александр чувствует всей душой и не может не помочь, порой меняя свои рабочие и личные планы ради спасения маленькой жизни. Александр для нас всех - вдохновитель, защитник, в разведку с ним мы готовы идти всегда, ведь много раз он подтверждал делами, что не бросит и не предаст».

Сам Александр Ефимов заявляет, что всем обязан именно волонтерам приюта и участникам группы «Доброго» в социальной сети «ВКонтакте»: «Заниматься спасением несчастных очень сложно, надо иметь стержень, очень закаленную психику и особенный внутренний мир. Если бы не Татьяна, Ульяна Круглицкая, Ирина Стеблева, Марина Раскот, Лидия Шишкина, Оля Ульянова, Светлана Суетова и поддержка участников группы, нашего приюта уже бы не было, но всегда решающее слово остается за Татьяной. Татьяна с девочками буквально подхватила в критический момент наш летящий в пропасть приют, вывела из кризиса, перестроила и заново организовала всю работу, взвалив на себя неподъемную ношу, это под силу очень немногим , только самым выдающимся, стойким людям. Награда - благодарные глаза и сердца. Благодарим за все, кланяемся до земли, говорим огромное человеческое спасибо!»

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Цель порховского приюта, как и многих других, - помощь бездомным животным. Абсолютно все зоозащитники хотят, чтобы после знакомства с бездомными животными люди становились немного добрее, искреннее, заботливее. И каждый питомец приюта ждёт заботы и тепла, ждет нового хозяина, который никогда не предаст. «Собаки или кошки, взятые из приюта - особенные, потому что всю свою жизнь они будут благодарны за своё спасение», - уверены волонтёры «Доброго».

Приют «Добрый находится в Порхове по улице Пушкина, 50. Пожертвования можно перечислить на карту: 4817 7600 4840 4929 Сбербанк, Журавлёва Татьяна Сергеевна. Карта привязана к номеру Билайн: 89602295880.