Несколько попыток незаконного провоза через границу оружия, боеприпасов и медикаментов пресечены в Псковской области

17:38, 10 января 2018, ПАИ

В международном пункте пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе в Печорском районе Псковской области с начала недели пресечены три попытки незаконного провоза через границу оружия, боеприпасов и медикаментов. Два случая из трех произошли в один и тот же день с незначительной разницей во времени, сообщили Псковскому агентству информации в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.

Вечером 9 января пограничники совместно со специалистами Псковской таможни сначала выявили патрон и стреляную гильзу в салоне легкового автомобиля, а спустя час в другой машине были обнаружены три упаковки с медикаментами, примерная оценочная стоимость которых составляет около 250 тысяч рублей.

«В обоих случаях водители - граждане Германии и Эстонии, следовавшие в Российскую Федерацию, невнимательно отнеслись к требованиям российского законодательства, что значительно усложнило процедуру прохождения ими пограничного и таможенного контроля», - отметили в пресс-службе.

Выявленные предметы изъяты и переданы представителям таможни для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.