Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор

16:37, 10 января 2018, ПАИ

12 января заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов проверит в Печорах состояние домов, построенных для переселенцев из ветхого жилья. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

По словам Александра Кузнецова, он посмотрит новый дом по улице Сельской, 1, в который в январе должны въехать жильцы.

Кроме того, он ознакомится с условиями в соседнем доме № 10, который был сдан в прошлом году. Напомним, активисты Общероссийского народного фронта выявили в здании ряд нарушений. Вице-губернатор подчеркнул, что об этом ему известно, на данный момент специалисты разбираются в сути нарушений.