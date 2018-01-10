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Общество

Кражи аккумулятора, ноутбука и велосипеда раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области полиция раскрыла кражи аккумулятора, ноутбука и велосипеда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в период с 7 по 9 января в Пскове на улице Ипподромной из машины ВАЗ-21093 украли аккумулятор. В этом преступлении подозревается 17-летний учащийся,  который в прошлом уже нарушал  закон.  Ведется проверка.

В ночь на 9 января в Дедовичах неизвестный проник через окно в дом и украл ноутбук за 12 тыс. рублей. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, который оказался 18-летний безработный, ранее судимый местный житель. Полиция изъяла похищенное и возбудила уголовное дело.

Еще одна кража произошла 8 января в поселке Локня. Около магазина на улице Социалистической  злоумышленник угнал велосипед. Полиция задержала угонщика. Им оказался 64-летний пенсионер, ранее судимый за кражу. Похищенный велосипед изъяла полиция, ведется расследование.

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