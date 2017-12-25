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Прайс на изготовление агитационных материалов в ООО «Русская Реклама» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года

ООО «Русская Реклама» предлагает услуги по изготовлению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в соответствии с прайсом:

  1. Широкоформатная печать, 370 dpi

Стандартная продукция, Постеры (послепечатная обработка включена в цену)

Размер, мм

Характеристика материала

Цена, руб/шт

6000 х 3000

Баннер “летний”, 320 гр, ламинированный

3 000

6000 х 3000

Баннер “универсальный”, 440 гр, ламинированный

3 300

6000 х 3000

Бумага постерная, “blue back”, 115 гр

1 800

6000 х 3000

Пленка самоклеящаяся, белая

4 600

1200 х 1800

Бумага постерная, белая, 150 гр

260

1200 х 1800

Баннер, 320 гр, ламинированный

390

Нестандартная продукция

Баннерный ПВХ материал, 320 гр, ламинированный - 180 руб/м2. Баннерный ПВХ материал, 440 гр, ламинированный 195 руб/м2.  Бумага постерная, “blue back”, 115 гр - 120 руб/м2. Бумага постерная, белая, 150 гр - 120 руб/м2. Пленка самоклеящаяся, белая - 255 руб/м2.

  1. Широкоформатная печать, 720 dpi (интерьерная)

Стандартная продукция, Постеры (послепечатная обработка включена в цену)

Размер, мм

Характеристика материала

Цена, руб/шт

1200 х 1800

Бумага постерная, белая, 150 гр

950

1200 х 1800

Баннер, 320 гр, ламинированный

390

Формат А1

Бумага постерная, белая, 150 гр

200

Формат А2

Бумага постерная, белая, 150 гр

100

Формат А3

Бумага постерная, белая, 150 гр

50

Нестандартная продукция

Баннерный ПВХ материал, 320 гр, ламинированный - 200 руб/м2. Бумага постерная, белая, 150 гр - 450 руб/м2. Пленка самоклеящаяся - 550 руб/м2.

ООО «Русская Реклама», ИНН 6027087786,

Юридический адрес: 180006,  Псковская обл, г. Псков, ул. Первомайская, д. 20, пом. 1001, офис 2.

Телефон: (811 2) 222-444

Адрес электронной почты: post@nikapskov.ru

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Избирательный штаб Владимира Путина возглавили три сопредседателя Прайс на изготовление агитационных материалов в ООО «Русская Реклама» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года Сбор подписей в поддержку Путина начался в Псковской области Персек обкома КПРФ обратился в полицию с требованием пресечь распространение агитационного материала «Выборы 2018. Псковщина за Грудинина» Псковские коммунисты утверждают, что не распространяли бюллетень в поддержку Грудинина ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина Порядка 60 человек уже заявили о желании участвовать в выборах президента РФ Прайс на изготовление агитационных материалов в ООО «Прайм» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПАИ на выборах президента РФ 18 марта 2018 года
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