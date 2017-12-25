Прайс на изготовление агитационных материалов в ООО «Русская Реклама» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года
ООО «Русская Реклама» предлагает услуги по изготовлению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в соответствии с прайсом:
- Широкоформатная печать, 370 dpi
Стандартная продукция, Постеры (послепечатная обработка включена в цену)
|
Размер, мм
|
Характеристика материала
|
Цена, руб/шт
|
6000 х 3000
|
Баннер “летний”, 320 гр, ламинированный
|
3 000
|
6000 х 3000
|
Баннер “универсальный”, 440 гр, ламинированный
|
3 300
|
6000 х 3000
|
Бумага постерная, “blue back”, 115 гр
|
1 800
|
6000 х 3000
|
Пленка самоклеящаяся, белая
|
4 600
|
1200 х 1800
|
Бумага постерная, белая, 150 гр
|
260
|
1200 х 1800
|
Баннер, 320 гр, ламинированный
|
390
Нестандартная продукция
Баннерный ПВХ материал, 320 гр, ламинированный - 180 руб/м2. Баннерный ПВХ материал, 440 гр, ламинированный 195 руб/м2. Бумага постерная, “blue back”, 115 гр - 120 руб/м2. Бумага постерная, белая, 150 гр - 120 руб/м2. Пленка самоклеящаяся, белая - 255 руб/м2.
- Широкоформатная печать, 720 dpi (интерьерная)
Стандартная продукция, Постеры (послепечатная обработка включена в цену)
|
Размер, мм
|
Характеристика материала
|
Цена, руб/шт
|
1200 х 1800
|
Бумага постерная, белая, 150 гр
|
950
|
1200 х 1800
|
Баннер, 320 гр, ламинированный
|
390
|
Формат А1
|
Бумага постерная, белая, 150 гр
|
200
|
Формат А2
|
Бумага постерная, белая, 150 гр
|
100
|
Формат А3
|
Бумага постерная, белая, 150 гр
|
50
Нестандартная продукция
Баннерный ПВХ материал, 320 гр, ламинированный - 200 руб/м2. Бумага постерная, белая, 150 гр - 450 руб/м2. Пленка самоклеящаяся - 550 руб/м2.
ООО «Русская Реклама», ИНН 6027087786,
Юридический адрес: 180006, Псковская обл, г. Псков, ул. Первомайская, д. 20, пом. 1001, офис 2.
Телефон: (811 2) 222-444
Адрес электронной почты: post@nikapskov.ru